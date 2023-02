Notizie Udinese | Pereyra indispensabile: le ultime in vista del Torino

L'Udinese sta lavorando sui campi del Bruseschi in vista della sfida di domenica pomeriggio contro il Torino di Ivan Juric. Quella che prenderà il via al Grande Torino sarà una sfida tutt'altro che semplice. I bianconeri vogliono riscattare il pareggio con il Verona. La gara sarà un crocevia importante per la rincorsa all'Europa, anche perché i granata sono una concorrente pericolosa per gli uomini di Sottil. Servirà la migliore Udinese per ottenere la vittoria e ribaltare il risultato dell'andata. Non solo Gerry è alle prese con dei fastidi importanti, andiamo a vedere anche le condizioni di capitan Pereyra.