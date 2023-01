News Udinese – Pereyra indispensabile: le ultime in vista del Verona

L'Udinese sta lavorando sui campi del Bruseschi in vista della sfida di lunedì sera contro il Verona di mister Zaffaroni. Quella che prenderà il via alla Dacia Arena sarà una sfida tutt'altro che semplice. I bianconeri non possono abbassare la guardia e soprattutto i tre punti saranno obbligatori per una squadra che vuole sognare in grande. Al momento non è semplice entrare in campo e poter fare dai primi secondi il proprio gioco, proprio perché la squadra dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori più incisivi: Gerard Deulofeu. Il campione spagnolo si trova con un esito degli esami tutt'altro che fortunato e di conseguenza anche un'assenza prolungata per più di qualche mese. Non solo Gerry è alle prese con dei fastidi importanti, andiamo a vedere anche le condizioni di capitan Pereyra.