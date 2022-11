News Udinese – Pereyra e Perez a bocca asciutta: ecco le convocazioni

Il team bianconero si prepara per il prossimo incontro di campionato, nel frattempo arrivano delle importanti novità dalla nazionale argentina

La squadra guidata da Andrea Sottil si prepara al prossimo incontro di campionato. I bianconeri sono consapevoli che non possono sbagliare il match se si vuole restare in scia alle big del nostro campionato. La partita contro lo Spezia sarà tutt'altro che semplice, visto che lo Stadio Armando Picco si pronostica come una vera bolgia proprio per aiutare i liguri a raggiungere i tre punti che mancano da troppo tempo. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le info sui prossimi mondiali visto che proprio ieri sono arrivate le convocazioni che interessavano da vicino ben due giocatori della rosa bianconera. Scopri se Nehuen Perez e Roberto Pereyra sono stati convocati per il prossimo mondiale.

Per i due protagonisti non arrivano belle notizie. Il commissario tecnico Lionel Scaloni ha deciso di virare su altri giocatori e non puntare sui due talenti che molto bene stanno facendo con l'Udinese. Per il tucu Pereyra non è una scelta molto sorprendente visto che da diverso tempo era fuori dal giro della nazionale maggiore, ma non possiamo dire la stessa cosa per il giovane difensore centrale Nehuen Perez. Ha giocato praticamente tutta la fase ad eliminazione e di qualificazione per il prossimo torneo iridato a partire dalla passata stagione e la gioia gli è stata negata proprio sul più bello.

News dal Brasile — Da quando si è infortunato si erano spente anche le ultime piccolissime possibilità, ma anche il centrale Rodrigo Becao dovrà rinunciare al prossimo mondiale. Un altro giocatore che ha fatto benissimo in questo avvio di stagione, ma non abbastanza per poter puntare al massimo traguardo per un giocatore. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato per la squadra gestita dai Pozzo. Un giocatore potrebbe partire da un momento all'altro. Il patron De Laurentiis prepara l'offerta decisiva. dieci milioni sul piatto per il talento tedesco <<<