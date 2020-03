Più del Covid-19 preoccupano KL15, SO7, Nestoro30 e Teo91

Il gol, quello resta il vero e unico problema da risolvere.

La sosta causata dal dilagare del coronavirus speriamo sia stata sfruttata al meglio

dall’Udinese per migliorare e perfezionare quello che attualmente è il vero male dei

bianconeri, andare a rete con regolarità, specialmente con i suoi attaccanti.

La coppia Lasagna-Okaka è stata quella più utilizzata, i due hanno segnato rispettivamente

quattro e cinque gol, pochi per essere già a marzo, mentre Nestorovski e Teodorczyck, per

motivi vari, sono stati utilizzati con il contagocce e l’unico dei due ad andare a segno è

stato il macedone in una sola occasione.

Non ci fossero state le cinque marcature di Rodrigo De Paul a contribuire nello score

generale, la situazione a quest’ora sarebbe probabilmente ben peggiore.

Il possibile slittamento del match contro la Fiorentina a domenica sera e lo spostamento

dei riflettori sull’attuale problema nazionale, potrebbe indurre mister Gotti a riprendere da

dove aveva lasciato ovvero dagli stessi undici e dallo stesso modulo visti prima del forzato

stop.

La necessità invece di trovare delle alternative, anche per solo effetto scaramantico,

sembrano una soluzione più che logica, sia per dare maggiore opportunità a chi ha giocato

di meno, sia per la possibilità di trovare quell’attaccante che possa sbloccarsi e far svoltare

la stagione alla squadra.

Nell’ultima sfida a Bologna l’Udinese ha dato la sensazione di essersi involuta rispetto alle

prestazioni precedenti, dove comunque buon gioco e atteggiamento convincente non

hanno comunque portato vittorie.

Ora, alla ripresa del campionato, se confermato, l’Udinese deve ritrovare i tre punti, ma per

farlo servono i gol.

Al momento preoccupano più KL15, SO7, Nestoro30 e Teo91 che il Covid19.

Minotti Paolo