Pontisso sui social: “Che periodo all’Udinese, mi è mancato solo…”

NEWS UDINESE – Tramite i canali social ufficiali del Vicenza, sua attuale squadra, si è raccontato Simone Pontisso. Il centrocampista ha parlato anche dell’Udinese, club con il quale ha mosso i primi calci durante l’età cruciale per diventare professionisti:

“Pirlo è sempre stato il mio idolo. Aveva un modo di giocare, si ricevere la palla e di giocare a due tocchi che era unico. Per quanto riguarda quelli ancora in attività, dico Busquets per lo stesso motivo. Credo che sia tra i mediani più forti in circolazione. Carpi o Reggiana? Sono due squadre diverse, il Capri è più fisico e quando c’è da lottare hanno la meglio. La Reggiana invece gioca di più a calcio. In casa riescono a giocare alla grande, sul loro campo sono in grado di mettere in difficoltà chiunque. Se proprio devo scegliere… dico Reggiana. Il centrocampista che però mi ha impressionato di più è stato Tulissi del Modena. Udinese? Sono cresciuto dentro al club, arrivai che avevo 13 anni. Sono stato trattato sempre bene. Avevamo a disposizione delle ottime strutture e dei bravi tecnici. Mi è mancato non poter giocare in prima squadra. La fortuna ha voluto che subito dopo ho trovato una sistemazione al Vicenza, quindi sono ripartito. Sono sotto contratto con loro fino all’anno prossimo, mi piacerebbe rinnovare. Sono un’importante società”.