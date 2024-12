Udinese news – Pozzo ai microfoni: “Un dovere sognare l’Europa..”

Ai microfoni di TV12 il presidente Gino Pozzo ha rilasciato delle dichiarazioni importanti sugli obiettivi futuri dell'Udinese in campionato

In occasione della cena di natale interna organizzata dalla società, il presidente dell'Udinese Gino Pozzo ha rilasciato dichiarazioni riguardanti la situazione della squadra e gli obiettivi futuri. Quello che per tanti può essere un sogno proibito per il presidente è un qualcosa di doveroso da sognare: si tratta dell'accesso alle competizioni europee.