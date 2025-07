Udinese – Presentata la prima maglia 2025/26: tutti i dettagli

L'Udinese ha presentato la prima maglia per la prossima stagione. Un pattern tutto nuovo e una novità di primissimo livello per i tifosi

L'Udinese ha presentato ufficialmente la prima casacca per la stagione che verrà. La stagione 2025/26 ha fornito una maglia di assoluto spessore che ai tifosi è piaciuta sin da subito, in cui lo sponsor si inserisce perfettamente nel nuovo pattern. Un design che da diverse stagioni non si vedeva dalle parti di Udine, quasi venti stagioni visto che è una casacca che ricorda la prima maglia delle stagioni 05/06 e 06/07.