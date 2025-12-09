Partito come "seconda linea" rispetto a Sandi Lovric, Jakub Piotrowski ha conquistato la fiducia di mister Runjaic giorno dopo giorno. Ancora adesso l'Udinese ruota molto a centrocampo vista anche l'assenza di Atta per infortunio. Nonostante ciò Piotrowski sembra essere ormai un titolare in pianta stabile.
mondoudinese udinese news udinese Udinese – Avanti con Piotrowski! La prestazione del polacco
udinese
Udinese – Avanti con Piotrowski! La prestazione del polacco
Il centrocampista bianconero ha trovato la sua prima rete stagionale nel campionato di massima serie italiana: Runjaic si fida di Piotrowski
Ieri ha trovato la sua prima rete in Serie A. Un bel mancino calciato di prima intenzione sotto la traversa di Leali, ha regalato il pareggio momentaneo del match. Tolto il goal, la prestazione del centrocampista polacco è risultata ottima. Recuperi palla, conduzioni offensive e buona visione per trovare la porta.
Sulla lunga distanza bisogna ancora lavorare. Non è un caso che Runjaic abbia cambiato Piotrowski nel secondo tempo. Potrebbero mancare ancora dei minuti da titolare ma come subentrato Jacob sa il fatto suo e Runjaic potrebbe promuoverlo in futuro. Le ultime di mercato: Pozzo corre ai ripari: colpo pronto per gennaio <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA