Udinese / Primavera, Centis e Guessand firmano l’impresa a Frosinone

I ragazzi di Jani Sturm sono corsari a Frosinone, accorciando sulla zona playout che ora dista solo 4 punti.

Redazione

Impresa dei giovani bianconeri di Jani Sturm che passano a Frosinone con il risultato di 2-0. Vittoria prestigiosa se si pensa che i ciociari sono la miglior squadra per rendimento in trasferta, mentre i friulani lontano da casa avevano raccolto finora appena sei punti in nove gare con le sole Napoli e Cesena ad aver fatto peggio.

Incredibile ma vero, a vincere la partita della 20^ giornata del campionato 1 sono i giovani friulani, che spezzano il momento nero fatto di un punto in quattro giornate e si prendono un successo importante per la salvezza, anche se la questione rimane complicata perché l’Udinese resta penultimo in classifica a -4 dalla zona playout, con l’Atalanta che peraltro deve ancora giocare (anche se contro la Roma). Per l’Udinese Primavera comunque una giornata davvero importante: dopo il gol di Alberto Centis nel primo tempo, i friulani hanno trovato il raddoppio al 66’ minuto grazie ad Axel Guessand, mentre il Frosinone non è stato in grado di reagire.

I prossimi avversari — Per l'Udinese si preannuncia un'altra sfida ostica. Gli avversari del prossimo turno sono il Bologna, squadra in salute di risultati e di classifica. I giovani rossoblù sono reduci da un perentorio 3-0 con l'Hellas Verona e da una vittoria per 3-2 con la Roma che li ha fatti salire al quinto posto in classifica, appena dietro ai giallorossi. Non sarà facile per le zebrette ripetersi, ma il risultato di oggi fa ben sperare.