Udinese-Atlethic Bilbao / Prime idee di formazione: torna Udogie titolare

Ora tocca all' Athletic Bilbao , sfida in programma sabato 17 dicembre alle ore 20. Alla Dacia Arena, dopo il West Ham , torna così il grande calcio internazionale per un nuovo test di lusso che vedrà protagonisti i ragazzi di mister Andrea Sottil . I bianconeri ospiteranno gli spagnoli in una sfida che si preannuncia equilibrata e scoppiettante.

L'undici basco

L’Athletic Bilbao vuole tornare in Europa dopo un’annata deludente, visto che l’anno scorso ha chiuso a metà classifica, lontano dalle posizioni che contano. Per farlo i baschi hanno deciso di affidare la panchina a Ernesto Valverde. Al momento gli ospiti sono quarti in classifica con 24 punti, sognando perfino un piazzamento in Champions League. Nell’ultimo turno è arrivata la vittoria per 3-0 in casa contro il Valladolid. Il tecnico dell’Athletic Bilbao, Valverde, si schiererà con il suo abituale 4-3-3. Al centro dell’attacco ci sarà Guruzeta, con Muniain e Berenguer ai loro lati. In mezzo al campo, invece, dovrebbero esserci Sancet, Garcia e Vesga.