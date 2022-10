Notizie Udinese | Ecco le probabili formazioni del big match di giornata

Le possibili scelte riguardo entrambi gli undici titolari che scenderanno in campo nel big match dell'Olimpico domenica alle 15

Giorno di allenamento al Bruseschi prima della rifinitura di sabato che decreterà le scelte definitive di Sottil per la gara di domenica contro la formazione guidata da Maurizio Sarri. Gara dal profumo europeo per i bianconeri che in caso di vittoria scavalcherebbero proprio i capitolini ai vertici del campionato (in attesa del Napoli che scenderà in campo alle 18 al Maradona contro il Bologna).

Andrea Sottil potrebbe cambiare qualche uomo domenica nel match contro i biancocelesti. In difesa Becao non recupera, con Ebosse pronto a prenderne il posto. In mediana potrebbe riposare uno tra Makengo e Lovric (il secondo è il più indiziato), con al suo posto uno tra Arslan e Samardzic, favorito. Occhio anche alla soluzione del ritorno di Pereyra nel ruolo mezzala, con in quel caso l'esordio dal primo minuto di Ehizibue sulla corsia destra. Davanti, invece, il ballottaggio è il solito tra Beto e Success, con il secondo leggermente favorito per partire dall'inizio. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul club bianconero.

L'11 scelto da Sarri

Sarri dopo il pareggio maturato ieri contro lo Sturm Graz è pronto a riabbracciare Romagnoli e Felipe Anderson dal 1' minuto. In porta confermatissimo Provedel, capace di subire solo 5 gol fin qui. In difesa solita linea 4 composta da Lazzari, Patric, Romagnoli e Marusic. A centrocampo torna dall'inizio Milinkovic Savic, che comporrà il trio formato anche da Cataldi e Vecino. In attacco si rivede il tridente titolare con Felipe Anderson e Zaccagni a supporto dell'unica punta Immobile.