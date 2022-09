Hellas-Udinese | Le probabili formazioni: C’è Bijol, Verdi dal ‘1

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista della sfida del Bentegodi in programma lunedì sera alle 20,45

Esaurita la pausa per le Nazionali, l'Udinese è tornata a lavorare al completo in vista della delicata sfida del Bentegodi contro l'Hellas Verona. Questa sarà la prima sfida per i bianconeri di un mini-campionato che porterà fino alla lunga sosta dedicata al Mondiale. Sarebbe importante per Deulofeu e compagni arrivarci col massimo bottino possibile di punti. Di seguito tutte le probabili formazioni di Hellas Verona-Udinese, raccolte dagli ultimi aggiornamenti.

Tutti a disposizione tra le fila dei bianconeri, con al massimo qualche piccolo dubbio per Sottil su chi ha giocato di più in nazionale o che è arrivato solo nella giornata di oggi come Nehuen Perez. In porta confermato ovviamente Silvestri nel classico 3-5-2,. Il terzetto difensivo sarà composto da Becao, Bijol e Nehuen Perez. Quest’ultimo, date le apparizioni con l’Argentina in America, sembra essere in ballottaggio con Ebosse, anche se al momento resta in vantaggio. Sulle corsie laterali ci saranno Udogie e Pereyra, mentre in mezzo al campo sarà il turno di Makengo, Walace e il ritorno dal '1 di Lovric, autore di belle prestazioni in nazionale. Davanti coppia d’attacco formata da Deulofeu e Beto.

Esordio dal '1 per Verdi

Il recente infortunio di Coppola limita le soluzioni in difesa: Cioffi potrebbe riproporre Gunter da braccetto con Hien e Ceccherini a completare la linea, ma resta viva anche l'opzione Dawidowicz. Punto interrogativo su Faraoni: se gli ultimi allenamenti forniranno riscontri positivi sul suo stato di guarigione dall'infortunio alla caviglia agirà lui sulla destra, altrimenti spazio a uno tra Depaoli e Terracciano in quello slot. Ilic e Tameze si candidano a duettare in mediana (occhio anche alla soluzione Veloso). A sinistra spazio per Lazovic che torna così al suo ruolo originario. Probabile esordio dal primo minuto in avanti per Verdi, in pole per affiancare Hrustic a supporto dell'unica punta Henry. Cambiando rapidamente discorso, ecco le dichiarazioni di Arslan sull'avvio stagionale <<<