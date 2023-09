Udinese | Le probabili formazioni: guai in difesa per Sottil. Gioca Lucca

Proseguono i guai Sottil. Il mister è ancora alle prese con gli infortuni, dopo che Cagliari ha perso Ebosse, nuova lesione al crociato, e con tutta probabilità anche Kabasele. Scelte forzate quindi sia in difesa che in attacco. In attesa di capire meglio le intenzioni del tecnico con la consueta conferenza stampa, Kristensen e Guessand sono in ballottaggio per il ruolo di braccetto per completare il pacchetto con Bijol e Nehuen Perez davanti a Silvestri. Sugli esterni Ebosele e Kamara, con a centrocampo Samardzic, Walace e Lovric. In attesa di Success e Pereyra, spazio ancora a Thauvin e Lucca davanti.