Torino-Udinese | Le probabili formazioni / Le scelte di Juric e Sottil

L'Udinese continua a lavorare sui campi del Bruseschi in vista del match di domani pomeriggio. Stiamo parlando di un incontro importante sotto tutti i punti di vista e di conseguenza l'impossibilità nel poter sottovalutare l'impegno. Dall'altra parte del campo si presenterà il Torino di Ivan Juric fresco della bruciante eliminazione in Coppa Italia subita al Franchi di Firenze. Quello di domani, inoltre, sarà un match in cui ci saranno diverse prime volte. La prima è quella che riguarda il neo arrivato Thauvin che ha già molta voglia di fare la differenza sul campo da gioco. La seconda, invece, è quella dell'ex Ivan Ilic che non vede l'ora di esultare sotto la Maratona. Adesso andiamo a vedere le possibili scelte dei due tecnici e soprattutto le probabili formazioni.

Tutti i ballottaggi

Le due squadre sono sommerse dai dubbi. Quelli che riguardano l'Udinese partono dal centrocampo dove va ancora deciso il terzo componente titolare visto che sia Samardzic che Walace hanno una titolarità pressoché assicurata. Al momento in vantaggio sembra esserci Tolgay Arslan, ma non va dimenticata anche la possibile scelta Sandi Lovric. In attacco, invece, dovrà partire dal primo Isaac Success ma il neo arrivato Florian Thauvin ha grande voglia di sorprendere e di conseguenza aspettiamoci un suo ingresso nel corso della seconda frazione. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime notizie che arrivano ancora dal mercato. Sarà un'estate difficile, bisogna difendere i pezzi pregiati: Becao con le valigie in mano <<<