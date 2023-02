Udinese-Sassuolo | Le probabili: Thauvin dal 1′, Dionisi sceglie Bajrami

L'Udinese si prepara al prossimo incontro di campionato. Un match molto complesso è quello in programma domani a pranzo: le probabili

L'Udinese continua a lavorare sui campi del Bruseschi in vista del match di domani pomeriggio. Stiamo parlando di un incontro importante sotto tutti i punti di vista e di conseguenza l'impossibilità nel poter sottovalutare l'impegno. Dall'altra parte del campo si presenterà il Sassuolo di Dionisi, fresco di gloria dovuta dallo doppio smacco alle big del calibro di Atalanta e Milan. Quello di domani, inoltre, sarà un match in cui ci saranno diverse prime volte. La prima è quella che riguarda il neo arrivato Thauvin che per la prima volta partirà dal 1' minuto davanti ai suoi nuovi tifosi. La seconda, invece, è quella di Bajrami, anche lui al debutto da titolare con la nuova maglia. Adesso andiamo a vedere le possibili scelte dei due tecnici e soprattutto le probabili formazioni.