Inter-Udinese | Le probabili: Pereyra seconda punta, Inzaghi sceglie Brozo

L'Udinese continua a lavorare sui campi del Bruseschi in vista del match di domani sera. Stiamo parlando di un incontro importante sotto tutti i punti di vista e di conseguenza l'impossibilità nel poter sottovalutare l'impegno. Dall'altra parte del campo si presenterà una squadra forte come i nerazzurri di Inzaghi , in cerca di riscatto dopo il pareggio di Marassi. Ai meneghini serve una vittoria per preparare al meglio la sfida al Porto di mercoledì in Champions League. Sottil verso la conferma dell'undici visto con il Sassuolo, Inzaghi rilancia Brozovic dal primo minuto. Adesso andiamo a vedere le possibili scelte dei due tecnici e soprattutto le probabili formazioni.

Tutti i ballottaggi

Le due squadre sono sommerse dai dubbi. Quelli che riguardano l'Udinese partono dal centrocampo dove va ancora deciso il terzo componente titolare visto che sia Samardzic che Walace hanno una titolarità pressoché assicurata. Al momento in vantaggio sembra esserci Arslan, ma non va dimenticata anche la possibile scelta Lovric, per dare più qualità alla mediana. In attacco, invece, sarà ancora riproposto Pereyra nel ruolo di trequartista. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista del prossimo match. Deciso il direttore di gara della sfida con i neroazzurri guidati da Simone Inzaghi. Ecco chi sarà l'arbitro <<<