Prodl annuncia il suo arrivo all’Udinese

Non è l’Udinese ad annunciare l’arrivo di Sebastian Prodl, ma lo stesso difensore su Instagram: “La mia Brexit personale, significa che lascerò il Watfordf dopo 4,5 anni. Sono molto grato per un periodo fantastico in cui ho avuto il piacere di incontrare molte persone fantastiche! Watford avrà sempre un posto nel mio cuore“.

La sua storia da calciatore comincia a 19 anni con lo Sturm Graz nella Bundesliga austriaca. A luglio 2008 viene ufficialmente acquistato dal Werder Brema per circa 2,5 milioni di euro.

Il 1º giugno 2015 viene ufficializzato il suo trasferimento a parametro zero al Watford, club inglese neopromosso in Premier League per la stagione 2015-2016, firmando un contratto valido fino al 2020.

Capitano della Nazionale austriaca ai Mondiali Under-20 del 2007, ha aiutato la sua squadra a raggiungere le semifinali del torneo. Alla fine della rassegna è stato inserito dalla La gazzetta dello sport nella formazione ideale del mondiale, unico giocatore austriaco.

Ha debuttato con la Nazionale maggiore dell’Austria il 30 maggio 2007 in un’amichevole contro la Scozia ed ha segnato due reti, entrambe di testa, nella partita del marzo 2008, persa contro i Paesi Bassi per 3-4. Ha partecipato al campionato d’Europa 2008. Infine viene convocato per gli Europei 2016 in Francia.