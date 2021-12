Udinese-Crotone / Pussetto: ”Ringrazio Gotti. Il pensiero della squadra…”

L'Udinese di Cioffi vince 4-0 contro il Crotone di mister Modesto. Al termine del match, i giocatori bianconeri hanno commentato la partita

L'Udinese supera il Crotone per 4-0 e si conquista un posto negli ottavi di finale. Match mai stato in discussione. Protagonista assoluto Nacho Pussetto, autore di una doppietta. In gol anche Isaac Success e Sebastien De Maio. Nel frattempo, sentiamo i commenti dei giocatori bianconeri, in zona mista, al termine del match di oggi. Ecco le loro dichiarazioni.

Le parole di Pussetto

Pussetto è intervenuto ai microfoni di Udinese Tv. ''Sono contento per la prestazione della squadra. Oggi era una partita difficile, ma siamo stati bravi ed abbiamo dimostrato di essere un team compatto. Sono felice per i gol. Non voglio dimenticarmi di Gotti, per me è stato un allenatore molto bravo, ma soprattutto una persona speciale che mi ha aiutato tanto. Mister Cioffi ha deciso di tornare al 3-5-2, ma l'importante è l'atteggiamento avuto sia oggi ed anche sabato. Oggi abbiamo risolto il match nel primo tempo e poi abbiamo gestito. Concorrenza in attacco? Mi piace tantissimo perchè questo ti fa capire che devi allenarti ogni giorno. E’ una concorrenza sana. Il pensiero adesso è finire l'anno con due vittorie. A Cagliari vogliamo fare una bella partita. Loro non meritano questa classifica, ma noi vogliamo fare bene''.

L'intervento di Padelli

Successivamente, è stato il turno di Daniele Padelli . ''Un nuovo esordio oggi. Fa sempre piacere giocare, ci si allena per quello. Siamo professionisti e ci dobbiamo far trovare sempre pronti. Felice di aver messo novanta minuti nelle gambe. Oggi abbiamo fatto bene. Sono contento per Pussetto e De Maio. Dispiace per Nestorovski che ha preso il palo. Processo di crescita? La squadra ha un ampio margine di crescita. E’ normale che quando le cose vanno male subentra un pò di paura e di timore. Vincere aiuta a vincere. Ben venga la partita di stasera. Il percorso è ancora lungo. Sono fiducioso''.

Parla De Maio

Ecco le parole di De Maio. ''Non è facile farsi trovare pronti. Io mi alleno sempre al massimo. Con il lavoro serio poi diventa tutto più facile. Vincere ti dà una soddisfazione grande. Contro Cagliari e Salernitana vogliamo fare punti perchè ne abbiamo bisogno e perchè vogliamo chiudere bene l'anno''.Nel frattempo, ecco le pagelle stilate dalla nostra www. Tutti i voti <<<