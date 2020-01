Qui Bruseschi, ancora a parte Samir

Dopo il giorno di riposo di ieri, l’Udinese è tornata in campo al Bruseschi.

Ultimata la fase d’attivazione, il gruppo ha lavorato sul possesso palla e sulla fase di finalizzazione, prima di concentrarsi su specifici aspetti tecnici nell’ambito di partitelle a tema a campo ridotto.

Per chiudere l’allenamento lavoro a secco con scatti per tutti i giocatori.

Unico a parte Samir che prosegue nel suo programma personalizzato.

Domani doppia seduta per i bianconeri in campo alle 11 e alle 15.