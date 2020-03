Allenamento mattutino per i bianconeri in vista della gara di domenica al Friuli con la Fiorentina. Prima di scendere in campo al Bruseschi la squadra ha sostenuto una seduta video durata circa 40 minuti, per poi svolgere un lavoro tecnico tattico sul campo 4.

Regolarmente in gruppo Hidde Ter Avest e Kevin Lasagna, non presenti all’amichevole di mercoledì con il Cjarlins Muzane.

Domani in programma la rifinitura pre partita alle ore 18.