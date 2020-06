Doppia seduta di allenamento per l’Udinese in vista della ripresa del campionato. Al mattino focus sull’aspetto fisico, mentre al pomeriggio lavoro in campo con esercitazioni tecnico tattiche. Gruppo al completo per mister Gotti ad eccezione del solo Prodl che prosegue nel suo programma individuale. Regolarmente in gruppo anche Stryger Larsen, che si è allenato provvisto di tutore al tutore al polso.