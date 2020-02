Seduta mattutina per i bianconeri a cui però non ha preso parte l’olandese Bram Nuytinck che ha invece lavorato in palestra per un risentimento al ginocchio. Sulla fascia Gotti pare recuperare Ken Sema che ha svolto la seduta con i compagni; De Maio invece ha sostenuto il riscaldamento con la squadra per poi proseguire nel programma di recupero personalizzato.