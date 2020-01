Qui Sassuolo, contro l’Udinese una squadra dimezzata

Domenica alle 12.30 Udinese e Sassuolo si affronteranno allo stadio Friuli nella gara valida per la ventesima giornata di Serie A. Saranno tante le assenze per i neroverdi, con De Zerbi che arriverà alla scontro diretto con i friulani con una squadra praticamente dimezzata. Ai lungodegenti Chiriches e Defrel si sono uniti anche Berardi e Locatelli, per squalifica, e gli indisponibili Marlon e Duncan. Quest’ultimo è finito ko nell’ultima gara contro il Genoa. Verranno inoltre valutate nelle prossime ore le condizioni di Rogerio, non al meglio, per capire se dovrà saltare o meno la trasferta di Udine.