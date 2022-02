Udinese / Post partita le parole di Cioffi : “i ragazzi hanno quello che ho io!”

Al termine della partita del Meazza il mister Cioffi è intervenuto così ai microfoni di DAZN esaltando la prestazione e lo spirito dei suoi

Un punto di consapevolezza

La prima partita della ventisettesima giornata termina 1-1 con i friulani che guadagnano un punto importante in ottica salvezza; ottimo dato anche il livello dell'avversaria. A Leao risponde Udogie al termine di un match dove le squadre, come era prevedibile, non si sono risparmiate fino alla fine. Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita mister Cioffi ha voluto esaltare proprio questo aspetto dei suoi ragazzi non risparmiando complimenti alla sua squadra.

Le parole del mister

"Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, bravissimi ai ragazzi, a tutti, bravi bravi bravi. Se non sei quasi perfetto, da questi campi e con queste squadre non esci con dei punti. Ho ottenuto le risposte che volevo da tutti; da Pereyra che entra e cambia la partita, da Udogie che entra e cambia la partita, da Jajalo che gioca sei minuti e anche lui cambia la partita". Alla domanda su come sia allenare una squadra che oggi vedeva tra i titolari ben nove nazionalità diverse queste le parole di Cioffi: " E' difficile, come è difficile allenare una qualsiasi squadra, sei tu che devi entrare nella testa dei giocatori e fargli capire cosa vuoi con le parole e quello che non esprimi con le parole, lo trasmetti con quello che sei tu: con il non verbale e loro hanno esattamente quello che ho io: il non mollare mai !".

Su Pereyra

"Credo che la cosa principale che lui e giocatori come lui ci danno è la ricerca della profondità, che è una cosa che voglio io è una cosa che noi abbiamo e che va sfruttata meglio, giocatori come lui sono giocatori che quando hanno la palla sembra che vada a rallentatore e noi avevamo bisogno di questo oggi e ne avremmo bisogno in futuro perché credo che siamo una squadra che si completa bene".