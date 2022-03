News Udinese / Il ragazzo scalpita! Quando potrebbe tornare?

Con i giorni e gli allenamenti che si susseguono mister Cioffi può sorridere almeno in relazione alla situazione dell'infermeria bianconera . Il ritorno di un gruppo di quasi tutti i componenti della rosa il t ecnico toscano può finalmente pensare a più soluzioni nell'ottica dell'incontro di sabato.

Roberto "El Tucu" Pereyra corre verso la prima maglia da titolare agli ordini del mister bianconero e Destiny Udogie scalpita sulle ali dell'entusiasmo del primo timbro tra i grandi. Nonostante gli ottimi risultati maturati nelle ultime giornate la squadra di Cioffi ha visto ridurre in maniera rapida il vantaggio sulle ultime posizioni .

Per questo sarà fondamentale poter contare su tutti i componenti della squadra titolari o meno. Ma non è tutto c'è chi scalpita per tornare il prima possibile:ecco di chi stiamo parlando! <<<