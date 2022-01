Rassegna Stampa | Oggi si scende in campo / Tutte le novità

Un'occasione ghiottissima , quella che ha oggi la società bianconera . I quarti di finale nella coppa nazionale mancano oramai da tanto, troppo tempo. L'ultima volta il team era allenato da Francesco Guidolin e riuscì a raggiungere un'incredibile semifinale. Ora, però, bisogna dare tutto perché la possibilità per far bene c'è.

Resta una partita molto difficile, dato che l'avversario da battere sono i biancocelesti di Claudio Lotito. Abbiamo già un precedente, però, lo scorso dicembre. Le zebrette andarono a pareggiare sul campo di Immobile e co. per 4-4, in un match spettacolare e pieno di colpi di scena. Probabilmente uno dei più divertenti di tutto il campionato.