Real Saragozza, Luis Suarez: “Voglio la salvezza con il Real Saragozza, poi si vedrà”

L’attaccante del Watford in prestito al Real Saragozza, Luis Suarez Charris ha parlato del suo futuro. Il destino del colombiano sembra orientato verso la Serie A, con la Lazio che si è fatta sentire in maniera importante. I biancocelesti sarebbero addirittura vicini all’accordo con l’entourage del ragazzo. Suarez però essendo di proprietà del Watford potrebbe rientrare anche in ottica Udinese. Queste le sue parole ai microfoni ufficiali del club spagnolo: “Ribadisco che mi piacerebbe terminare qui la mia stagione, voglio acquistare la promozione col Saragozza e poi si vedrà. Sono molto contento sia della città che della società, di tutto. Ho voglia di segnare altri goal e aiutare la mia squadra. Spero in una ripresa del campionato, mi auguro di tornare presto a far esultare i tifosi”.