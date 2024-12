Notizie Udinese – Piccoli passi in avanti per il recupero di Sanchez

Si tratta di una lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra. La gravità della situazione ha portato come conseguenza a zero minuti in campo per Sanchez da quando è arrivato a Udine. Mister Runjaic è riuscito a condurre abbastanza bene la stagione sino a qui nonostante il recente periodo negativo e conta di poter riavere al più presto il suo attaccante di qualità per formare il tanto desiderato tridente d'attacco assieme a Lucca e Thauvin.