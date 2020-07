Rigori? No grazie, siamo Udinese

Sembra una di quelle statistiche buttate lì, tanto per riempire buchi giornalistici. Ma pesa… cavoli se pesa!

L’Udinese ad oggi è la squadra che in Europa non ha ancora avuto un rigore a favore. Zero. Niente. Eppure a sciorinare i dati di Serie A, finora ci sono stati gol a iosa e altrettanti favori arbitrali.

Non per l’Udinese, formichina della Serie A. Eppure c’è gente mica di poco conto.

De Paul? Doveva già andare via l’anno scorso, ha cominciato la stagione con un muso fin per terra e non dategli torto. Vuoi andare al Milan? Inter? No, devi restare all’Udinese. Ok resto. E cosa ha fatto? Ha firmato un centrocampo pazzesco con il ritrovato Fofana.

Mandragora? Tanto criticato, ma ha dimostrato attaccamento, e soprattutto il centrocampo senza di lui è orfano.

Walace, Sema: adattarsi alla Serie A non è immediato, voi lo avete fatto. Speriamo non vi portino via così presto.

Quindi grazie arbitri, ma alla fine sappiamo salvarci da soli, come siamo abituati a fare da queste parti.