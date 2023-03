News Udinese | Il ritorno di Zeegelaar e il sostituto di Ehizibue – La raffica

Il team di Sottil è tornata a lavorare in vista del match di sabato pomeriggio. Non perdere il riassunto di questa giornata

La raffica del giorno

Altra giornata di lavoro al Bruseschi per i bianconeri, dopo l'ultimo pareggio con lo Spezia. La squadra si è ritrovata questo pomeriggio per continuare a lavorare sui campi da gioco in vista dei prossimi incontri di campionato. La partita in programma questo sabato alle ore diciotto è di fondamentale importanza. Si affronterà una squadra forte e ferita come l'Atalanta, uscita con le ossa rotte dopo la trasferta di San Siro contro i Campioni d'Italia.

Ritrovare i tre punti — I bianconeri hanno trovato una sola vittoria nelle ultime 16 partite, un dato preoccupante visto l'avvio a cui ci aveva abituato la squadra di Sottil. Ora serve ritrovare la giusta mentalità in vista delle prossime gare.

Il ritorno di Marvin — Un'idea stuzzica la società friulana. Per sopperire alla lunghissima assenza di Enzo Ebosse (rottura del crociato) l’Udinese sta testando in questi giorni Marvin Zeegelaar, esterno classe 1990 che è svincolato dallo scorso giugno, proprio quando terminò il suo contratto con i bianconeri.

Il ritorno dell'olandese — Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sarebbe vicino l’accordo tra le zebrette e Marvin Zeegelaar, attualmente svincolato dopo l’esperienza dello scorso anno proprio con i colori bianconeri. Quella di Zeegelaar con la maglia dell’Udinese sarebbe un’avventura già vista, con l’olandese che ha già vestito la maglia del club di Pozzo nelle ultime 3 stagioni prima di dirsi addio in estate. Il laterale sinistro nel corso delle sue 4 stagioni totali con i colori bianconeri in Serie A ha totalizzato 63 presenze, dove ha raccolto anche 1 gol ed 1 assist.

Le condizioni del Tucu — L’Udinese si prepara alla partita contro l’Atalanta con un grosso dubbio: le condizioni di capitan Pereyra. Il capitano si è allenato anche questa volta a parte e spera in un recupero lampo verso la trasferta di Bergamo. Non è esclusa una sua partenza dal 1', anche se ad oggi è in forte dubbio.

L'alternativa — Sulla fascia destra pesa l'assenza per squalifica di Ehizibue e il Tucu, uscito anzitempo con lo Spezia a causa di un problema muscolare, non è al meglio. Lo staff tecnico non si è esposto a riguardo, ma il giocatore stesso ha confermato che a Bergamo ci sarà. L'alternativa ai due sarebbe Festy Ebosele, che ha giocato solo 6 spezzoni in stagione.