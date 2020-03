NEWS UDINESE – Dopo una dura sessione di allenamento, un po’ di relax è d’obbligo anche per i professionisti. Rodrigo De Paul, talento argentino dell’Udinese, ha passato del tempo in compagnia della sua dolce metà Camila Homs. I due si sono riuniti in balcone per godere di una bellissima giornata di sole: