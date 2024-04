Udinese-Roma / Deciso l’arbitro che dirigerà il match: i precedenti

L'Udinese si prepara ai prossimi incontri. Proprio in queste ore è stato deciso il direttore di gara della partita contro i giallorossi

L'Udinese si prepara al prossimo incontro di campionato. Dopo l'ennesimo ko interno contro l'Inter, la squadra di Cioffi sarà impegnata nel match interno contro la Roma . Proprio in queste ore sono anche uscite le designazioni arbitrali. Ecco chi guiderà la partita tra l'Udinese e la formazione di Daniele De Rossi.

Sarà Luca Pairetto della sezione di Torino ad arbitrare Udinese-Roma. Il fischietto di Nichelino sarà aiutato da Rossi e Laudato che saranno gli assistenti con Rapuano come quarto uomo. In sala Var ci saranno Aureliano e Di Paolo.

Tutti i precedenti

Sono 13 i precedenti di Pairetto con l’Udinese per un bilancio di 3 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte. L’ultima volta che ha incrociato l’Udinese è stato in Fiorentina-Udinese 2-2 del 14 gennaio scorso. Con la Roma, Pairetto ha un bilancio di 9 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte in 15 precedenti.