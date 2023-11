Roma-Udinese / Deciso l’arbitro del match dell’Olimpico: i precedenti

Tutti i precedenti

Massimi ha diretto l’Udinese in tre occasioni, in cui i friulani hanno ottenuto una vittoria e due pareggi. L’ultima volta che ha incrociato i bianconeri è stato in occasione di Udinese-Monza dello scorso 23 aprile. Ha incrociato la Roma una sola volta in carriera, in Roma-Cremonese 1-0 del 22 agosto 2022.