Udinese-Roma / José Mourinho: “Dura per noi e per i tifosi…”

Il mister portoghese ha parlato al termine dell'incontro. Una partita che è stata solamente a strisce bianconere ed anche il risultato finale è stato abbastanza chiaro, visto che l'incontro si è concluso sul 4-0 finale. La squadra si gode una classifica che sorride e soprattutto una società che continua a scalare posizioni e non vede l'ora di tornare nella parte sinistra della classifica. Oggi la Roma non può sicuramente essere soddisfatta dopo una partita di questo tipo. Un risultato che sicuramente ridimensiona le idee della società e dei tifosi in vista del proseguimento di questa stagione. Intanto non perdere le dichiarazioni del mister giallorosso José Mourinho.