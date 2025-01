Udinese-Roma | Colpo di scena per i bianconeri: Touré esce in barella

Momento no per l'Udinese e per la sua difesa, con il team di mister Kosta Runjaic che dovrà fare a meno di un calciatore fondamentale come Isaak Touré. Il difensore centrale è uscito per infortunio dopo soli sei minuti sul campo da gioco. Un contrasto che lo ha portato subito a pensare al peggio, viste le mani tra i capelli e l'intervento della barella per portarlo al di fuori del rettangolo verde.