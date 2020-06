Roma-Udinese, Pau Lopez tenta il recupero per la sfida di giovedì contro il friulani

Il portiere della Roma, Pau Lopez è stato uno dei primi calciatori infortunati dalla ripresa degli allenamenti post Covid-19. L’estremo difensore spagnolo si era procurato una microfrattura al polso sinistro lo scorso 13 maggio. Inizialmente lo stop doveva essere di 15-20 giorni, ma i tempi di recupero si sono allungati. Pau Lopez ancora non è sceso in campo dalla ripresa della Serie A e dopo essere stato risparmiato nella gara contro il Milan a favore di Mirante, potrebbe tornare in campo nella sfida di giovedì contro l’Udinese.