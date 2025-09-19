Udinese – Runjaic presenta la sfida contro il Milan: la conferenza

Dalla sala stampa del Bluenergy Stadium, il mister Runjaic parla in conferenza della prossima sfida casalinga dell’Udinese contro il Milan, prevista per sabato 20 settembre alle 20. 45. Il Milan si presenta come un avversario impegnativo, ma...

Dalla sala stampa del Bluenergy Stadium, il mister Runjaic parla in conferenza della prossima sfida casalinga dell'Udinese contro il Milan, prevista per sabato 20 settembre alle 20. 45.

Il Milan si presenta come un avversario impegnativo, ma c'è una buona dose di entusiasmo nell'aria: come vi preparate per questa attesa?

"Abbiamo disputato l'8% delle partite in totale. Siamo contenti dei punti conquistati e abbiamo incontrato anche squadre forti, ma la stagione è lunga. È noto che nel calcio bisogna restare concentrati. Questa stagione è un capitolo diverso, ciò che conta sono i punti e in casa contro il Milan vogliamo ottenere una prestazione positiva. La squadra è entusiasta di giocare e proseguire su questa strada. Siamo consapevoli di avere avuto momenti difficili l'anno scorso e vogliamo migliorare nella nostra costanza sia nel gioco che nei risultati. Pensiamo di partita in partita. Il Milan è diverso rispetto alla scorsa stagione. Fino ad ora mi hanno impressionato, sono molto solidi e disciplinati. È una squadra composta da grandi talenti e individualità, proprio come negli anni recenti. Hanno anche Modric e Rabiot che portano una notevole esperienza. Sarà una gara molto impegnativa, ma voglio osservare come si comporterà la squadra. Il Milan finirà sicuramente in alto in classifica. "

Si dice che "una squadra vincente non si cambia": sarà questo il caso per la partita contro il Milan?

"Questo varia a seconda dell’avversario, dunque ci sono approcci diversi. Dobbiamo mettere in campo i principi di gioco che seguiamo. Sarà essenziale mantenere alta l'attenzione, finora la squadra ha saputo interpretare bene come vogliamo presentarci sul campo. Ad esempio, contro il Pisa Solet non è riuscito a gestire bene un pallone, e contro i rossoneri non possiamo permettere simili errori. Se ci sono queste disattenzioni. . . Sono soddisfatto dell'energia che vedo, questo è fondamentale e mi fa piacere ogni giorno stare qui a lavorare con i ragazzi. Ora ci impegniamo a tradurre in pratica il lavoro fatto durante la settimana. Questo è il nostro obiettivo per domani. Abbiamo tutti i giocatori a disposizione, compreso Bayo. Lovric sta ancora recuperando dall'infortunio, quindi sono felice di avere tutta la rosa disponibile. Inoltre, abbiamo anche una maggiore qualità in panchina, il che è una situazione favorevole per me come allenatore. "

Come sta Miller?

"Non c'è bisogno di insegnargli come giocare a calcio. Sa già come muoversi, ma deve affrontare questo momento di inserimento dato che nell'ultimo mese il suo tempo in campo è stato limitato. È molto serio e sta facendo dei progressi. Sono davvero contento che sia qui. "

Zaniolo potrà avere più opportunità contro il Milan?

Dal giorno iniziale ha cominciato a svolgere un buon lavoro qui, ci troviamo molto bene con lui, quindi non vedo problematiche. La sua condizione atletica è diversa; è necessario allenarsi e anche scendere in campo. I minuti giocati sono cruciali per determinare il processo di integrazione di un nuovo calciatore. Contro il Pisa ha avuto più tempo di gioco rispetto a quanto avevamo stimato per vederlo in azione. Non è stata una partita semplice, ha affrontato una situazione difficile in cui ha avuto poche occasioni per toccare il pallone. È stata una buona opportunità per lui, ma può offrire di più e avere una prestazione migliore. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno domani: una buona prestazione collettiva, ma anche i singoli devono fare la differenza. Domani non partirà titolare perché, a mio parere, è troppo presto, ma potrebbe esordire dall'inizio contro il Palermo in Coppa Italia, il che rappresenta una buona chance per vedere i nuovi in campo. Gli allenamenti sono una cosa, mentre le partite sono un'altra. Ci aspetta una settimana interessante. Molti giocatori scenderanno in campo.

In questo avvio di campionato, Ekkelenkamp ha avuto qualche difficoltà riguardo ai minuti di gioco: è una questione legata al suo ruolo? Dove deve migliorare?

"Deve continuare a impegnarsi intensamente, ma mantenendo la calma. Parlo con lui ogni giorno e sa che avrà le sue opportunità. È consapevole anche del fatto che quest'anno c'è una competizione maggiore e deve esibire le prestazioni appropriate. Tuttavia, questo rappresenta un aspetto positivo per ogni calciatore. Nelle prime tre settimane di preparazione ha fatto davvero bene, poi ha subito un leggero infortunio che gli ha impedito di allenarsi con la squadra. Ora è di nuovo parte del gruppo, è un grande talento e, a una certa età, ha già accumulato la giusta esperienza. È bello averlo a disposizione. "

Domani sarà la prima volta contro Allegri: hai seguito il suo lavoro quando eri all'estero?

"Conosco Allegri, non l'ho approfondito, ma ricordo bene il suo documentario sulla Juventus e devo dire che presta molta attenzione ai dettagli. Riuscire a vincere il campionato con due squadre diverse significa che il merito ricade anche sull'allenatore. Da quanto ho potuto osservare in televisione, penso che trasmetta sensazioni positive ai suoi giocatori. Il Milan è una squadra molto disciplinata. "

Parlerà con Modric?

Domani sicuramente avrò un colloquio con lui, sono felice che un atleta così sia presente a Udine. L'ho già osservato sul campo mentre indossava la maglia del Real Madrid ed è un modello da seguire per tutti gli sportivi. Riuscire a competere a questi livelli alla sua età richiede un notevole impegno e non si tratta solo di predisposizione genetica, ma è fondamentale anche il lavoro quotidiano. Tutti coloro che aspirano a simili performance offrono un contributo eccezionale. Possiedono anche una certa qualità per dimostrare la giusta forma fisica. Ho assistito alla partita contro il Bologna ed era il cuore del centrocampo del Milan. Comprende molto bene il gioco e tutti sanno quanto sia abile con il pallone. Si è adattato rapidamente al Milan. Sarebbe bello avere una conversazione con lui dopo la partita.

