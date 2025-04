Udinese News – Runjaic presenta la sfida contro il Bologna

Il tecnico tedesco si prepara a presentare la sfida contro il Bologna alla conferenza stampa del Bluenergy stadium

Nicola Badursi 27 aprile 2025 (modifica il 27 aprile 2025 | 19:42)

In conferenza stampa, il mister Kosta Runjaic analizza il momento critico della squadra: “Contro il Bologna puntiamo a conquistare punti e a fare meglio rispetto agli ultimi match. Loro si trovano in un buon momento e occupano una posizione favorevole in classifica. Ci siamo preparati nel migliore dei modi e siamo concentrati. È fondamentale avere chiarezza tattica, ma anche mantenere la calma. Nonostante i risultati deludenti, dobbiamo affrontare la situazione con positività, entrando in campo con la giusta consapevolezza. Vogliamo dimostrare ai nostri tifosi che giocheremo per loro”.

E riguardo a Lucca e Thauvin, che situazione c'è?

“Purtroppo Lucca e Thauvin non saranno disponibili. Entrambi stanno migliorando; domani faremo un controllo su Lucca, e se tutto andrà bene potrà gradualmente riunirsi al team. Per quanto riguarda Thauvin, non sappiamo ancora quando potrà tornare. Sono giocatori molto importanti per noi, ma anche senza di loro possiamo creare delle buone opportunità in campo. Domani vogliamo essere pericolosi e faremo di tutto per riuscirci. Davis è rientrato e sta migliorando, sarà a disposizione e potrebbe anche partire titolare, ma dobbiamo valutare quanti minuti ha nelle gambe. Parleremo con lui e, se si sentirà pronto, potrebbe iniziare dall’inizio”.

Ha menzionato che giocheremo per i tifosi; la squadra deve dimostrare di lottare. L'inserimento di Davis in attacco potrebbe aumentare la pericolosità del reparto offensivo?

“Abbiamo già segnato contro il Torino, ma il gol è stato annullato per pochi millimetri. Abbiamo creato occasioni, ma sfortunatamente non siamo riusciti a concretizzarle. Stessa situazione nel match contro il Genoa. Comunque, sì; Davis ci offre maggiore pericolosità, e sappiamo quanto sia prezioso per noi. È stato pronto contro il Torino e domani avrà l'opportunità di giocare di più. Bravo ha un grande potenziale, ma è ancora molto giovane e ha bisogno di esperienza in prima squadra. Ha giocato spesso quest'anno. Thauvin e Davis ci forniscono più esperienza, ma Bravo continuerà a migliorare. Quando Davis è in campo, si muove bene e crea pericoli. Spero sia pronto per domani e che possa offrire una prestazione di alto livello. Sono ottimista per la partita, il Bologna sta attraversando un buon momento e sono una squadra molto completa. Tuttavia, all’andata abbiamo fatto bene, e spero che accada lo stesso domani”.

Cosa l’ha deluso di più in queste cinque sconfitte consecutive?

“Nel calcio può succedere di tutto. Sfortunatamente, abbiamo segnato solo un gol, pur avendo creato molte occasioni, mentre abbiamo subito troppi gol. Abbiamo discusso di questo with the team. È importante rimanere concentrati nei momenti decisivi e capitalizzare le opportunità. Ma io guardo al futuro; ciò che è accaduto non può essere cambiato. Dobbiamo sfruttare i dettagli a nostro favore. La cosa più importante è l’energia che la squadra deve portare in campo: affrontare il Bologna con tutto ciò che abbiamo a disposizione. Dobbiamo essere uniti e mettere in campo tutta la nostra volontà”.

Solet ha avuto un calo nelle ultime partite. Come possiamo riportare la motivazione ai giocatori che sembrano pensare di aver già concluso la loro stagione? “Non credo che la mentalità di una stagione finita ci riguardi. Solet sta vivendo il suo primo anno in Serie A e sa di non aver sempre reso come ci si aspetterebbe. È fondamentale fornirgli feedback appropriati. Ha un grande potenziale, ma deve anche adattarsi, sta ancora imparando. Nel mondo dello sport ad alti livelli, la qualità si manifesta solo se è costante. Stiamo lavorando per raggiungere questa continuità anche nei meccanismi di squadra. I risultati dimostrano che non abbiamo giocato in modo continuativo. Anche per me si tratta di un'esperienza nuova: in 20 anni di carriera non ho mai perso cinque partite di fila, e questa è per me un’opportunità di crescita. Dobbiamo cercare di migliorare e rimanere sereni. Ora dipende da noi, dobbiamo implementarci e sapere che possiamo dare di più”.

Bijol sarà assente: come sta Kristensen? A che punto è nel suo percorso di crescita?

“Credo che possa adattarsi a entrambe le nostre modalità di gioco. Non ha avuto prestazioni costanti, ma ci sta lavorando. Sa muoversi bene, è veloce, ma ora è il momento di apprendere dagli errori passati. Ho piena fiducia in chi scenderà in campo domani”.

Chi sarà il capitano di domani?

“Non posso ancora rivelarlo”.

Sanchez potrebbe avere un posto da titolare? Ha affermato che la decisione spetta all’allenatore:

“Lo scopriremo domani. Quello che ha detto Sanchez è corretto. È compito dell’allenatore prendere le decisioni”.

Payero come mediano per rinforzare il reparto potrebbe essere una strategia?

È un giocatore molto versatile, capace di ricoprire anche il ruolo di sottopunta, e si inserisce bene negli spazi. In futuro potrebbe occupare quel ruolo, ma abbiamo anche altre opzioni su cui stiamo concentrando l’attenzione. L'importante è che sia disponibile. Ha dimostrato il suo valore e abbiamo bisogno della sua intensità. Sono sicuro che Payero darà il massimo contributo”.