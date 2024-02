Udinese-Salernitana / Deciso l’arbitro che dirigerà il match: i precedenti

Tutti i precedenti

Manganiello ha diretto l’Udinese in 9 occasioni. Con lui i friulani non hanno mai vinto e hanno invece collezionato 3 pareggi e 6 sconfitte. L’ultima volta che Manganiello ha incrociato l’Udinese è stato in Udinese-Sassuolo 2-2 del 17 dicembre 2023. Tutt’altro bilancio per la Salernitana con l’arbitro piemontese: delle 8 gare da lui dirette, ne ha vinte 4, pareggiate 3 e persa 1.