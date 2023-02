Udinese-Sassuolo / Il focus sul migliore in campo: finalmente Udogie

Il team friulano si deve accontentare di un pareggio contro il Sassuolo, nel frattempo vediamo il focus sul migliore in campo dei bianconeri

Nelle ultime settimane si sono susseguiti diversi quesiti su quello che è senza ombra di dubbio uno dei giocatori più importanti del nostro calcio sia in ottica presente che futura. Destiny Udogiestava fornendo delle prestazioni in ribasso rispetto a quanto ci ha abituato da inizio stagione e soprattutto nel corso della passata annata. Ieri pomeriggio, però, ha fatto il possibile per dare una netta sterzata a questa stagione. Il difensore laterale dell'Udinese, in fatti ha fornito una grande prestazione e messo in difficoltà la retroguardia neroverde dal primo fino all'ultimo minuto. Motivo per cui si è preso il premio come migliore in campo secondo la redazione di MondoUdinese e non solo. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio la prestazione del giocatore bianconero.

Bastano venticinque secondi a Destiny per mettere a referto la terza rete della sua stagione. Una palla che arriva sulla sua fascia di competenza e poi lui con grande capacità e corsa si accentra e mette la sfera in un angolino, lontana da Consigli che non può fare nulla per evitare la rete del vantaggio delle zebrette. Come detto in precedenza, però, non c'è solo la rete a coronare la sua partita ma anche delle giocate di grande livello e diverse scorribande che hanno portato a delle azioni pericolose. Destiny, inoltre, va anche vicino alla seconda rete ma viene anticipato sul tiro proprio qualche secondo prima che possa spingere la palla dentro la porta.

Ancora quattro mesi — Con il campionato che terminerà i primi di Giugno, ci sono ancora quattro mesi per la squadra e Udogie per poter continuare a vincere assieme. Poi arriverà finalmente il suo momento e la possibilità di trasferirsi in Inghilterra più precisamente a Londra dove ha già firmato un contratto con il Tottenham di Antonio Conte. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti i voti assegnati ieri pomeriggio. Ecco le pagelle di Udinese-Sassuolo <<<