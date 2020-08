Sassuolo-Udinese, le formazioni ufficiali. Fofana in panchina. In avanti Okaka e Lasagna

Alle ore 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia andrà in scena l’ultimo atto della stagione dell’Udinese. I friulani affronteranno il Sassuolo di De Zerbi. Il tecnico bianconero Gotti lascia Fofana in panchina, Zeegelaar agirà sulla fascia sinistra e in avanti agiranno Okaka e Lasagna. Ecco le formazioni ufficiali della gara:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Peluso, Rogerio; Bourabia, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traorè; Caputo

Allenatore: De Zerbi

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Sema, Zeegelaar; Okaka, Lasagna

Allenatore: Gotti