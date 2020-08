Sassuolo-Udinese, l’ultimo appuntamento della stagione

NEWS UDINESE – Alle 20:45 di stasera andrà in scena l’ultimo turno di Serie A, dopodiché calerà nuovamente il sipario fino a metà settembre. Sembrava un campionato destinato a non ricominciare mai, invece dopo una sosta lunga quattro mesi i calciatori sono tornati in campo e l’Udinese ha potuto continuare il suo cammino verso la salvezza che alla fine è stata ottenuta. Tra qualche ora però sarà tempo dei saluti. In ballo non c’è più nulla se non l’orgoglio di fare bene. In classifica il Sassuolo, prossimo avversario dei friulani, ha già raggiunto quota 51 punti e non ha possibilità di superare il Napoli in campionato. Tuttavia anche un pareggio gli permetterebbe di non essere scavalcati dall’Hellas Verona. i ragazzi di De Zerbi hanno tutte le intenzioni di tenersi stretto l’ottavo posto.