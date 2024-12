Notizie Udinese – Morale alle stelle per Sava: ottimo esordio a Monza

Il portiere romeno ha esordito ieri sera in occasione della partita contro il Monza. Parata decisiva su Djuric che contribuisce alla vittoria

Nella partita in trasferta allo U-Power Stadium di Lunedì 9 Dicembre ci sono stati tanti protagonisti che hanno portato alla vittoria friulana. Tra questi spicca il nome di Razvan Sava, portiere romeno classe 2002. Proprio ieri sera il giocatore ha esordito per la sua prima volta in campionato.