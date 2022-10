Udinese-Torino | Scelto chi dirigerà la sfida contro i granata di Juric

I bianconeri sono tornati al lavoro per preparare la sfida di domenica alle 12,30 contro il Torino. L'avversario, nonostante il periodo nero in campionato (non vince da 5 partite), arriva da una bella in vittoria in Coppa Italia per 4-0 che di sicuro avrà risollevato gli animi della squadra. Juric si aspetta dai suoi una prova di carattere, in risposta soprattutto alla sconfitta di sabato scorso nel derby della Mole. L'Udinese dal canto suo vuole continuare a stupire e non ha nessuna intenzione di farsi fermare dal Torino. Nel frattempo la Lega ha deciso chi arbitrerà l'importante sfida.