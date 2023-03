Atalanta-Udinese | Scelto chi dirigerà la sfida contro gli orobici di sabato

I bianconeri sono tornati al lavoro per preparare la sfida di sabato alle 18 contro l'Atalanta. L'avversario, nonostante il periodo nero in campionato (due sconfitte nelle ultime due uscite), arriva a questa gara con i favori del pronostico, vista la recente forma di giocatori come Hojlund e Lookman . Gasp si aspetta dai suoi una prova di carattere, in risposta soprattutto alla sconfitta di domenica scorsa nel derby lombardo contro il Milan. L'Udinese dal canto suo vuole reagire alle ultime uscite e non ha nessuna intenzione di farsi fermare dall'Atalanta. Nel frattempo la Lega ha deciso chi arbitrerà l'importante sfida.

I precedenti

Il direttore di gara Ghersini ha incrociato l'Udinese tre volte in carriera, di cui una in Coppa Italia. Il bilancio è di un successo, un pareggio e una sconfitta (in Coppa Italia). Tre gli incroci anche con l'Atalanta che però con lui ha vinto due volte (una in Coppa Italia) e perso una. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista del prossimo incontro di campionato. Ecco chi sostituirà Ehizibue <<<