Empoli-Udinese | Scelto chi dirigerà la sfida contro i toscani di sabato

I bianconeri sono tornati al lavoro per preparare la sfida di sabato alle ore 15 contro l'Empoli. L'avversario, nonostante l'ultima sconfitta in campionato contro il Monza, arriva a questa gara comunque in buono stato, con Cambiaghi e Satriano in gran forma. Sottil si aspetta dai suoi una prova di carattere, in risposta soprattutto agli ultimi pareggi. L'Empoli dal canto suo vuole reagire alle ultime uscite e non ha nessuna intenzione di farsi fermare dai bianconeri. Nel frattempo la Lega ha deciso chi arbitrerà l'importante sfida.