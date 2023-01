Udinese-Bologna – Scelto il direttore di gara per il match di domenica

Non si fa in tempo a finire di parlare di una giornata di calcio che bisogna già pensare alla prossima. Tra pochi giorni tornerà sul campo da gioco l'Udinese di Andrea Sottil. L'impegno non sarà semplice, anzi, sarà uno dei più difficili affrontati nell'ultimo periodo. Cercare di eliminare gli ultimi risultati deludenti e dare un segnale è l'obiettivo di giornata. Ma occhio al Bologna, superato solo in rimonta dall'Atalanta e quindi in cerca di riscatto. Proprio in queste ultime ore è stato scelto il direttore di gara che guiderà il prossimo incontro di campionato. Ecco il fischietto incaricato.