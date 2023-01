Udinese – Scelto il direttore di gara per il match di sabato

Non si fa in tempo a finire di parlare di una giornata di calcio che bisogna già pensare alla prossima. Tra soli due giorni tornerà sul campo da gioco l'Udinese di Andrea Sottil . L'impegno non sarà semplice, anzi, sarà uno dei più difficili affrontati nell'ultimo periodo. Cercare di eliminare la pareggite contro un avversario di questo calibro è sicuramente qualcosa di tanto complesso quanto storico. La squadra che difenderà le mura di casa è la Vecchia signora allenata da Max Allegri e che arriva da ben sette successi consecutivi. Proprio in queste ultime ore è stato scelto il direttore di gara che guiderà il prossimo incontro di campionato. Ecco il fischietto incaricato.

I precedenti

Marchetti ha diretto l'Udinese per ben quattro volte. Il bilancio è in completo pareggio, visto che sono arrivati due pareggi, una vittoria ed una sconfitta. L'ultima volta che il direttore di gara ha guidato la società del Friuli Venezia Giulia è stato proprio contro una squadra del capoluogo piemontese, ma stiamo parlando del Torino. Il match si concluse 2-1 per i granata. Per quanto riguarda le zebre, invece, sarà una vera e propria novità visto che Marchetti non ha mai diretto la società ex Agnelli.