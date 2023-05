News Udinese – Sciolti gli ultimi dubbi / Ecco l’attacco titolare

L'Udinese assieme a mister Andrea Sottil ha sciolto tutti gli ultimi dubbi. Ecco quale potrebbe essere l'attacco titolare questa sera

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Proprio questa sera ci sarà una partita molto importante contro un grande club come il Napoli che potrebbe ufficialmente diventare campione d'Italia alla Dacia Arena di Udine. L'Udinese non ha nessuna intenzione di far festeggiare gli azzurri con tutta questa semplicità, ma la squadra deve dare tutto per poter fare la differenza e cercare in ogni modo di conquistare i tre punti finali. L'obiettivo dei bianconeri è quello di ottenere l'ottavo posto finale e poco conta della festa scudetto partenopea. Oggi si giocherà per dare tutto sul campo, anche se non arrivano ottime notizie. Ecco quale potrebbe essere l'attacco titolare questa sera alla Dacia Arena.

Sappiamo benissimo che da diverso tempo sono out sia Isaac Success che Gerard Deulofeu. Il primo per via di un problema muscolare che lo ha colpito contro il match con la Cremonese e subito dopo il suo primo gol in questo campionato. Il nigeriano è stato davvero sfortunato, ma adesso sta lavorando per provare a tornare per le ultime partite. Lo spagnolo, invece, è fuori da moltissimo tempo. L'infortunio al ginocchio lo ha messo totalmente K.O. ed in questo caso c'è ben poco da fare. Adesso non resta altro che vedere quale sarà l'attacco titolare questa sera.

Spazio a Nesto — Dopo la partita contro il Lecce verrà rinnovata la fiducia a Ilja Nestorovski. Il calciatore bianconero vuole fare la differenza e proverà in tutti i modi a mettersi in mostra. Difficile che possa esserci anche l'altro bomber, il portoghese Beto. L'ex Portimonense è ancora alle prese con problemi alla schiena e di conseguenza non potrà fare parte della partita di questa sera.