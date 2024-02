News Udinese / Scoppia il caso Success, il nigeriano si rifiuta di entrare

Clamoroso per l'Udinese. Il calciatore nigeriano Isaac Success durante la sfida contro il Monza si è rifiutato di entrare sul campo da gioco. In conferenza le dichiarazioni di Gabriele Cioffi erano state chiare: "Quella di oggi non era una partita per Isaac". La realtà dei fatti pare essere ben diversa, ecco perché.

Intorno al minuto 85, un componente dello staff di Gabriele Cioffi è andato a richiamare il ragazzo ex Watford, ma la sua risposta è stata chiara e sgarbata riferendo che non sarebbe entrato in campo. A quel punto il coach non ha perso tempo e inserito nella mischia il brasiliano Brenner. Una situazione comunque tutt'altro che semplice, con quello che pare essere a tutti gli effetti un separato in casa.